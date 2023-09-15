Berawal dari sebuah aliran irigasi yang kotor penuh sampah, para pemuda Kampung Mrican, Giwangan, Yogyakarta, menyulap Bendung Lepen menjadi objek wisata alam dengan ribuan ikan yang menghiasi aliran irigasi.

Irigasi sepanjang 50 meter lebih ini dihuni ribuan ikan dengan berbagai jenis seperti nila, lele, gurameh bahkan patin.

Wisata Bendung Lepen berada di hulu Kali Gajah Wong di Kampung Mrican juga menyediakan berbagai wahana mainan anak, serta terdapat 32 lebih UMKM yang menjajakan berbagai aneka kuliner dari warga sekitar

