Menilik Wisata Murah Meriah di Bendhung Lepen, Yogyakarta

Galih Wisma, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 15:00 WIB
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebuah lokasi wisata baru dan unik. Sebuah saluran irigasi yang berisi seribu ikan menjadi wisata baru yang berada di Kampung Mrican, Giwangan, kota Yogya
 
Awalnya saluran irigasi sepanjang 50 meter ini dipenuhi sampah, hingga disulap oleh warga menjadi obyek wisata 
 
Irigasi berisi berbagai jenis ikan seperti Nila, Lele, Gurame hingga Patin. Pengunjung bisa menikmati wisata memberi ikan dengan pelet ikan seharga Rp2000. Lokasi wisata Bendhung Lepen dibuka setiap hari pukul 07.00 hingga pukul 19.00 WIB 
 
Reporter : Galih Wisma 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

