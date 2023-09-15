Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebuah lokasi wisata baru dan unik. Sebuah saluran irigasi yang berisi seribu ikan menjadi wisata baru yang berada di Kampung Mrican, Giwangan, kota Yogya

Awalnya saluran irigasi sepanjang 50 meter ini dipenuhi sampah, hingga disulap oleh warga menjadi obyek wisata

Irigasi berisi berbagai jenis ikan seperti Nila, Lele, Gurame hingga Patin. Pengunjung bisa menikmati wisata memberi ikan dengan pelet ikan seharga Rp2000. Lokasi wisata Bendhung Lepen dibuka setiap hari pukul 07.00 hingga pukul 19.00 WIB

