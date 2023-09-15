Inilah detik-detik benda antariksa terekam warga di sejumlah daerah pulau Jawa. Setidaknya, benda langit itu melintasi langit Bandung, Garut, hingga Yogyakarta.

Diperkirakan benda langit itu melintas di antara pukul 22.55 - 23.15 WIB. Banyak yang menduga bahwa benda bercahaya itu adalah sampah antariksa.

Ahli Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan itu bukan sampah antariksa. Menurut ahli astronomi BRIN, fenomena tersebut merupakan Meteor Sporadis. Ia memprediksi meteor tersebut diduga jatuh ke wilayah Samudra Hindia.

Sebagai informasi, fenomena meteor jatuh beberapa kali terjadi di Indonesia. Pada 2008 silam, di Bone, Sulsel, meteor yang jatuh menimbulkan gelombang kejut.

(mhd)

