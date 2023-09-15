...

Meteor yang Melintas di Langit Pulau Jawa, Ahli Astronomi: Itu Bukan Sampah Antariksa

Ervan David, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 23:15 WIB
A A A
Inilah detik-detik benda antariksa terekam warga di sejumlah daerah pulau Jawa. Setidaknya, benda langit itu melintasi langit Bandung, Garut, hingga Yogyakarta. 
 
Diperkirakan benda langit itu melintas di antara pukul 22.55 - 23.15 WIB. Banyak yang menduga bahwa benda bercahaya itu adalah sampah antariksa.
 
Ahli Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan itu bukan sampah antariksa. Menurut ahli astronomi BRIN, fenomena tersebut merupakan Meteor Sporadis. Ia memprediksi meteor tersebut diduga jatuh ke wilayah Samudra Hindia.
 
Sebagai informasi, fenomena meteor jatuh beberapa kali terjadi di Indonesia. Pada 2008 silam, di Bone, Sulsel, meteor yang jatuh menimbulkan gelombang kejut.

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

