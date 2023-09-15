Pemprov DKI Jakarta terus melakukan penghijauan di tengah kualitas udara yang memburuk. Ratusan pohon ditanam di Taman Sirsak, Jagakarsa, Jaksel, Jumat (15/9/2023).

Lahan tersebut baru saja didapat Pemprov DKI Jakarta dari kewajiban pengembang. Lahan ini memiliki luas 9 ribu meter persegi. Penghijauan jadi salah satu upaya Pemprov Jakarta untuk menekan polusi.

Kontributor: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(sfn)

