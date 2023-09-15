...

Bapak dan Anak Diamankan di Jambi, Bakar Lahan hingga Hangus 5 Hektare

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 13:15 WIB
Bapak dan anak diamankan di Desa Sukamaju, Mestong, Muarojambi, Jambi. Keduanya tertangkap tangan saat membuka lahan dengan cara membakar, Kamis (14/9).
 
Sekitar lima hektare lahan bakal kebun kelapa sawit ludes terbakar. Petugas gabungan langsung datang ke lokasi kejadian untuk memadamkan api.
 
Medan yang sulit dan jauh dari sumber air membuat api sulit dikendalikan. Asap tebal juga mempersulit upaya pemadaman
 
