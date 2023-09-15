Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin melakukan pertemuan dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Fujian, Zhou Zuyi di China, Jumat (15/9/2023).

Pada kesempatan itu, Zhou Zuyi mengharapkan Indonesia dan China dapat memperkuat kerja sama terutama di sektor maritim terutama produk kelautan dan perikanan hingga sarang burung walet.

Dia juga mendorong terjadinya integrasi sektor perikanan kedua negara.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

