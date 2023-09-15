Warga Desa Kaliajir, Banjarnegara, Jateng krisis air bersih akibat kemarau. Warga terpaksa mandi dan mencuci di sungai dengan air berbusa dan bau. Untuk minum warga mengandalkan bantuan air dari BPBD Banjarnegara.

Kemarau telah membuat sumur di rumah-rumah warga mengering. Saat ini, Jumat (15/9) BPBD mencatat 19 desa dengan 40 ribu jiwa krisis air bersih.

Kontributor: Elis Novit

Produser: B.Lilia Nova

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News