Mantan Pelatih Cristiano Ronaldo, Fernando Santos Dipecat Polandia usai Dihajar Albania

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 14:00 WIB
Polandia mendepak Fernando Santos dari kursi pelatih menyusul kekalahan 2-0 atas Albania. Hasil yang membuat Polandia kesulitan untuk lolos ke Euro 2024.
 
Mantan pelatih Cristiano Ronaldo yang sukses membawa Portugal juara Euro 2016 itu ditunjuk menangani Robert Lewandowski dan kolega pada Januari 2023.
 
Santos baru menjalani 6 pertandingan bersama Polandia, dengan 3 laga berujung kalah dan sisanya menang.
 
