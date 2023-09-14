Polandia mendepak Fernando Santos dari kursi pelatih menyusul kekalahan 2-0 atas Albania. Hasil yang membuat Polandia kesulitan untuk lolos ke Euro 2024.

Mantan pelatih Cristiano Ronaldo yang sukses membawa Portugal juara Euro 2016 itu ditunjuk menangani Robert Lewandowski dan kolega pada Januari 2023.

Santos baru menjalani 6 pertandingan bersama Polandia, dengan 3 laga berujung kalah dan sisanya menang.

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News