Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Beras kepada Masyarakat di Karawang

Mohammad Fachruddin, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 20:00 WIB
Presiden Joko Widodo menyerahkan beras bantuan pangan tahap 2 secara langsung di Gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/9).
 
Presiden Jokowi juga melakukan pengecekan di Gudang Bulog untuk memastikan program penyaluran bantuan beras berjalan dengan baik 
 
Rencananya sebanyak 21,3 juta warga penerima nantinya akan mendapatkan bantuan pangan beras dari Pemerintah.
 
Program penyaluran beras juga menjadi salah satu langkah Pemerintah untuk mengatasi tingginya harga beras.

