Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menyebut jenazah Joshi Putri Cahyani (JPC) masih dalam proses autopsi oleh otoritas Jepang untuk memastikan penyebab kematian JPC. Lamanya proses autopsi karena otoritas Jepang ingin mendapatkan informasi yang lebih teliti terkait kasus tersebut.

Diketahui, Joshi Putri Cahyani ditemukan meninggal dunia di Prefektur Gunma, Maebashi, Jepang, pada Rabu 23 Agustus 2023 lalu. Joshi diduga dibunuh oleh kekasihnya, Keiichiro Kajimura.

(fru)

