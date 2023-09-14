Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP keempat di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Kamis (14/9)

Menurut pantauan, petugas membuka garis polisi pada pukul 11.30 WIB. Terlihat petugas TNI dan polisi berjaga di area pagar TKP

Diketahui, penyebab kematian ibu dan anak ini masih menjadi misteri. Penyidik Polda Metro Jaya masih terus bergerak mencari barang bukti di TKP

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira Aulia W

(rns)

