Warga Patunas, Tanjab Barat heboh dengan penggerebekan lima remaja. Penggerebekan di rumah kontrakan Jalan Agus Nginot, Rabu (13/9).
Kelima remaja diduga melakukan tindak asusila di rumah itu. Warga resah melihat pasangan remaja bermesraan dalam rumah.
Remaja itu tiga perempuan dan dua laki-laki, seorang sedang hamil delapan bulan. Kelima remaja diamankan ke kantor Satpol PP untuk mencegah amuk massa. Saat ini, Kamis (14/9) kelima remaja masih menjalani pemeriksaan.
Kontributor: Jumalis Ali
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow