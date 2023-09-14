...

5 Remaja Diduga Mesum di Rumah Kontrakan Tanjab Barat Diamankan, 1 di Antaranya Hamil

Jumalis Ali, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 13:46 WIB
Warga Patunas, Tanjab Barat heboh dengan penggerebekan lima remaja. Penggerebekan di rumah kontrakan Jalan Agus Nginot, Rabu (13/9).
 
Kelima remaja diduga melakukan tindak asusila di rumah itu. Warga resah melihat pasangan remaja bermesraan dalam rumah.
 
Remaja itu tiga perempuan dan dua laki-laki, seorang sedang hamil delapan bulan. Kelima remaja diamankan ke kantor Satpol PP untuk mencegah amuk massa. Saat ini, Kamis (14/9) kelima remaja masih menjalani pemeriksaan.
 
