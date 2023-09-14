Warga Patunas, Tanjab Barat heboh dengan penggerebekan lima remaja. Penggerebekan di rumah kontrakan Jalan Agus Nginot, Rabu (13/9).

Kelima remaja diduga melakukan tindak asusila di rumah itu. Warga resah melihat pasangan remaja bermesraan dalam rumah.

Remaja itu tiga perempuan dan dua laki-laki, seorang sedang hamil delapan bulan. Kelima remaja diamankan ke kantor Satpol PP untuk mencegah amuk massa. Saat ini, Kamis (14/9) kelima remaja masih menjalani pemeriksaan.

Kontributor: Jumalis Ali

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

