Pelatih Prancis Didier Deschamps Angkat Bicara Soal Kasus Doping Paul Pogba, Begini Reaksinya

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 16:45 WIB
Paul Pogba dinyatakan positif doping oleh NADO, badan anti-doping Italia. Hasil itu diterima seusai Pogba menjalani tes doping selepas laga Juventus kontra Udinese. Dalam tes tersebut, mendeteksi adanya testosteron, hormon yang meningkatkan daya tahan tubuh para atlet.
 
Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps angkat bicara dengan apa yang dialami pemain berusia 30 tahun itu. Deschamps pun memberikan dukungan penuh kepada Pogba dan berharap bisa lolos dari jerat hukuman.
 
