Ivar Jenner mencetak gol perdananya berseragam Garuda dan membawa Timnas Indonesia U-23 kalahkan Turkmenistan U-23 dan lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Gelandang Jong Utrecht ini jadi aktor penting Garuda Muda mampu tampil dominan atas tim asal Asia Tengah itu.

Jenner tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya bisa mencetak gol penting untuk Timnas Indonesia.

Ia pun mempersembahkan gol perdananya untuk tim, pelatih, dan masyarakat Indonesia.

Pemain 19 tahun itu juga tak sabar membuat Indonesia bisa bicara banyak di Piala Asia U-23 2024.

----------------------------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News