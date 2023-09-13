...

Usai Cetak Gol Debut, Ivar Jenner Ingin Indonesia Bicara Banyak di Piala Asia U-23 2024

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 14:00 WIB
Ivar Jenner mencetak gol perdananya berseragam Garuda dan membawa Timnas Indonesia U-23 kalahkan Turkmenistan U-23 dan lolos ke Piala Asia U-23 2024.
 
Gelandang Jong Utrecht ini jadi aktor penting Garuda Muda mampu tampil dominan atas tim asal Asia Tengah itu.
 
Jenner tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya bisa mencetak gol penting untuk Timnas Indonesia.
 
Ia pun mempersembahkan gol perdananya untuk tim, pelatih, dan masyarakat Indonesia.
 
Pemain 19 tahun itu juga tak sabar membuat Indonesia bisa bicara banyak di Piala Asia U-23 2024.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

