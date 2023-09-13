...

61 Rancangan Wes Gordon untuk Carolina Herrera Dihadirkan dalam NYFW

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 19:31 WIB
A A A
Carolina Herrera menghadirkan koleksi terbarunya di Pekan Mode New York, Selasa (12/9), dengan harapan bisa menarik perhatian pelanggannya untuk koleksi musim gugur.
 
Pada tahun kelima sebagai direktur kreatif untuk Carolina Herrera, perancang Wes Gordon menciptakan ciri khas dalam pertunjukannya.
 
Pendahulunya, dan pendiri merek, Carolina Herrera, hadir untuk mendukung Gordon. Secara total, pertunjukan tersebut menampilkan 61 rancangan terbaru merek Carolina Herrera.
 
Pertunjukan tersebut berlangsung di Museum Seni Amerika Whitney di Manhattan. New York Fashion Week berlangsung hingga 13 September 2023.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini