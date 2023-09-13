Carolina Herrera menghadirkan koleksi terbarunya di Pekan Mode New York, Selasa (12/9), dengan harapan bisa menarik perhatian pelanggannya untuk koleksi musim gugur.

Pada tahun kelima sebagai direktur kreatif untuk Carolina Herrera, perancang Wes Gordon menciptakan ciri khas dalam pertunjukannya.

Pendahulunya, dan pendiri merek, Carolina Herrera, hadir untuk mendukung Gordon. Secara total, pertunjukan tersebut menampilkan 61 rancangan terbaru merek Carolina Herrera.

Pertunjukan tersebut berlangsung di Museum Seni Amerika Whitney di Manhattan. New York Fashion Week berlangsung hingga 13 September 2023.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News