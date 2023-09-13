Pemimpin Korut Kim Jong-un meninggalkan Pyongyang, Selasa (12/9). Kim menuju Rusia dengan kereta lapis baja bersama rombongan. Pejabat yang ikut dari industri senjata, diplomat dan petinggi militer.

Direktur Departemen Industri Amunisi Jo Chun Ryong ikut dalam rombongan. Pertemuan Kim dan Putin diduga untuk membahas persenjataan. Korut disebut menyediakan senjata untuk Moskow di perang Ukraina.

Reporter: Muhaimin

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

