Presiden Joko Widodo jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), Rabu (13/9). Presiden memulai perjalanan dari Stasiun Halim di Jakarta. Jokowi menjajal KCJB hingga Stasiun Padalarang.

Selanjutnya menggunakan kereta feeder ke Stasiun Bandung. Sejumlah pejabat ikut hadir di antaranya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Terlihat pula Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

Sejumlah artis ikut dalam rombongan di antaranya Yuni Sara dan Asri Welas.

