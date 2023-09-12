Brasil akan menghadapi Peru di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Al Hilal Neymar akan menjadi andalan untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Pemain yang baru saja memecahkan rekor Pele itu punya catatan apik lawan Peru pada pertemuan terakhir di Lima, Neymar mengemas hattrick. Meski begitu pelatih sementara tim Samba Fernando Diniz tetap mewaspadai kekuatan Peru yang bermain di depan suporternya.

------------------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News