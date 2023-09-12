Lionel Messi disambut histeris oleh para fans setibanya di Bolivia bersama timnas Argentina.

Atribut biru putih memenuhi hotel tempat Tim Tango menginap. Para fans begitu antusias menyambut kedatangan sang megabintang.

Messi yang statusnya masih diragukan akan memimpin Argentina menghadapi tuan rumah Bolivia di La Paz.

Albiceleste dihantui rekor buruk tiap bermain di kota dengan ketinggian 3.625 meter dpl itu. Messi dan kolega baru sekali menang di sana selama 15 tahun terakhir.

------------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News