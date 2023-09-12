...

Badai di Kota Yulin Tiongkok Sebabkan 115 Tanah Longsor

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 19:47 WIB
Hujan tanpa henti berhari-hari akibat Topan Haikui menyebabkan 100 tanah longsor di Tiongkok. Media pemerintah Tiongkok melaporkan 1.360 warga terjebak banjir dan 7 tewas, Selasa 12/9.
 
CCTV menunjukkan banjir besar di provinsi Guangxi dan Guangdong Senin 11/9. Petugas darurat mengevakuasi warga dengan perahu karet.
 
Rekaman drone menunjukkan sungai yang meluap membanjiri kota-kota terdekat. Badai 3 hari terakhir di kota Yulin sebabkan 115 tanah longsor yang menghancurkan jalan.
 
Total 13.200 orang telah dievakuasi di Yangjiang pukul 17:30, Minggu 9/9. Para ilmuwan memperingatkan topan Tiongkok jadi lebih intens dan jalurnya lebih rumit meningkatkan risiko bencana, di kota pesisir seperti Shenzhen, meski miliki kemampuan pertahanan banjir kuat.
 
Source : Reuters

(fru)

