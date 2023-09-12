Polisi mengungkap kasus rumah produksi film yang membuat film dewasa atau porno. Penyidik telah menangkap dan menetapkan lima tersangka yang berperan dalam pembuatan film.

Mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari sutradara, admin, pemilik dan yang menguasai website serta produser dari film-film yang diunggah pada tiga website. Polisi akan meminta keterangan pemeran film dewasa pada hari Jumat (15/9/2023) mendatang.

Sebelumnya para tersangka mengambil pemeran dari kalangan artis hingga selebgram.

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

