Timnas Brasil menggelar latihan di Lima jelang laga hadapi tuan rumah Peru pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Samba ingin melanjutkan tren kemenangan usai menang telak 5-1 atas Bolivia.
Caretaker Fernando Diniz fokus memperkuat lini tengah skuadnya untuk mendulang kemenangan di Estadio Nacional. Di mana Peru tak terkalahkan di kandangnya sendiri dalam 6 laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia.
