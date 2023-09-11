Timnas Brasil menggelar latihan di Lima jelang laga hadapi tuan rumah Peru pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Samba ingin melanjutkan tren kemenangan usai menang telak 5-1 atas Bolivia.

Caretaker Fernando Diniz fokus memperkuat lini tengah skuadnya untuk mendulang kemenangan di Estadio Nacional. Di mana Peru tak terkalahkan di kandangnya sendiri dalam 6 laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia.

---------

Produser: Andika Gesta

ve: Geri A

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News