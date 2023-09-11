Beraneka jenis payung dengan beragam warna dan kreasi disuguhkan dalam acara festival payung Indonesia. Acara yang digelar Plaza Balai Kota di kota Solo, Jawa Tengah digelar pada Jumat (8/9/2023) hingga Minggu (10/9/2023)

Sebanyak 65 grup seni pertunjukan dan 8 grup pagelaran busana, serta UMKM ikut serta dalam acara ini. Beragam jenis payung dipamerkan sesuai tema yaitu sepayung bumi alam adalah kita

Sebagai informasi, festival payung Indonesia 2023 sudah memasuki gelaran ke-10 dan menjadi ruang pentas bagi seniman seluruh Indonesia.

Reporter : Septyantoro

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News