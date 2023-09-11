...

Gelaran Festival Payung di Solo Berlangsung Meriah dan Penuh Antusias Warga

Septyantoro, Jurnalis · Senin 11 September 2023 13:30 WIB
Beraneka jenis payung dengan beragam warna dan kreasi disuguhkan dalam acara festival payung Indonesia. Acara yang digelar Plaza Balai Kota di kota Solo, Jawa Tengah digelar pada Jumat (8/9/2023) hingga Minggu (10/9/2023) 
 
Sebanyak 65 grup seni pertunjukan dan 8 grup pagelaran busana, serta UMKM ikut serta dalam acara ini. Beragam jenis payung dipamerkan sesuai tema yaitu sepayung bumi alam adalah kita 
 
Sebagai informasi, festival payung Indonesia 2023 sudah memasuki gelaran ke-10 dan menjadi ruang pentas bagi seniman seluruh Indonesia.
 
Reporter : Septyantoro 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

