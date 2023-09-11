Tradisi Jemparingan atau memanah secara tradisional menjadi salah satu warisan budaya. Uniknya, lomba memanah ini diadakan di atas sungai dan pesertanya mengenakan busana adat

Bagi kaum hawa mengenakan kebaya dan jarik, sementara untuk pria mengenakan blangkon atau udeng di kepala. Acara ini diselenggarakan oleh Persatuan Panahan Tradisional Indonesia dan berlangsung di Desa Plentrek, Kabupaten Pasuruan pada Minggu (10/09/2023)

Sebagai informasi, gelaran lomba memanah tradisional ini sekaligus sebagai kampanye konservasi sungai

Reporter : Jaka Samudra

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News