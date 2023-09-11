...

Menilik Tradisi Jemparingan yang Unik, Lomba Memanah Di Atas Sungai

Jaka Samudra, Jurnalis · Senin 11 September 2023 13:00 WIB
Tradisi Jemparingan atau memanah secara tradisional menjadi salah satu warisan budaya. Uniknya, lomba memanah ini diadakan di atas sungai dan pesertanya mengenakan busana adat 
 
Bagi kaum hawa mengenakan kebaya dan jarik, sementara untuk pria mengenakan blangkon atau udeng di kepala. Acara ini diselenggarakan oleh Persatuan Panahan Tradisional Indonesia dan berlangsung di Desa Plentrek, Kabupaten Pasuruan pada Minggu (10/09/2023) 
 
Sebagai informasi, gelaran lomba memanah tradisional ini sekaligus sebagai kampanye konservasi sungai 
 
Reporter : Jaka Samudra 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

