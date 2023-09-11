...

Atap Stasiun Halim Sempat Terbakar, KCIC Pastikan Uji Coba KA Cepat Tetap Berjalan Lancar

Hendra Kaswara, Jurnalis · Senin 11 September 2023 23:00 WIB
KCIC memastikan bahwa pelaksanaan uji coba KA Cepat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan. Perjalanan pengujian KA Cepat dilakukan dari Stasiun Tegalluar hingga ke Halim dan sebaliknya, Senin (11/9).
 
KCIC memastikan, situasi di area Stasiun KA Cepat Halim seluruhnya juga dalam kondisi yang aman pasca terjadi kebakaran. KCIC juga memastikan seluruh fungsi fasilitas stasiun dapat berfungsi sehingga tidak mengganggu persiapan menuju operasional KA Cepat.
 
