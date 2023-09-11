...

Ribuan Warga Terdampak Gempa 6,8 M di Maroko

Betty Usman, Jurnalis · Senin 11 September 2023 20:00 WIB
Korban selamat dari gempa berjuang mendapatkan makanan, air dan tempat berlindung, Minggu (10/9). Pencarian orang hilang terus berlanjut di desa-desa terpencil. Jumlah korban tewas lebih dari 2.100 orang tampaknya akan terus bertambah.
 
Foto satelit yang diambil pada hari Minggu menunjukkan kerusakan pada bangunan dan tenda bantuan. Tenda pengungsi didirikan di beberapa kota setelah gempa berkekuatan 6,8 Magnitudo, Jumat (8/9).
 
Di desa Moulay Brahim, warga menggali mayat dari reruntuhan dengan tangan kosong. Gempa ini dianggap paling mematikan di Maroko setelah gempa tahun 1960. Dalam gempa tahun 1960 tersebut diperkirakan telah menewaskan sedikitnya 12.000 orang.

