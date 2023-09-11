...

Cari Keadilan, Warga Rempang Dirikan Tenda di Depan Kantor Komnas HAM

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 11 September 2023 19:23 WIB
Sejumlah perwakilan Warga Rempang Cate dan Sembulang, Batam mendirikan tenda di depan kantor Kommas HAM, Jakarta, Senin (11/9/2023). Mereka berencana menginap demi mencari keadlian.
 
Mereka meminta Kommas HAM menginvestigasi kerusuhan yang memakan banyak korban luka. Mereka juga meminta Kommas HAM bantu membebaskan masyarakat yang ditangkap polisi.
 
Perwakilan warga  mengaku akan bertahan hingga tuntutan mereka dipenuhi.
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

