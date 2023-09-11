Sejumlah perwakilan Warga Rempang Cate dan Sembulang, Batam mendirikan tenda di depan kantor Kommas HAM, Jakarta, Senin (11/9/2023). Mereka berencana menginap demi mencari keadlian.

Mereka meminta Kommas HAM menginvestigasi kerusuhan yang memakan banyak korban luka. Mereka juga meminta Kommas HAM bantu membebaskan masyarakat yang ditangkap polisi.

Perwakilan warga mengaku akan bertahan hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

