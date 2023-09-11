...

Mahfud MD Laporkan Perkembangan Kasus Transaksi Janggal Rp349 T, Pastikan Terus Berjalan

Riana Rizkia, Jurnalis · Senin 11 September 2023 18:50 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa Satgas pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 
 
Mahfud menjelaskan, berdasarkan kesimpulan sementara, banyak hal yang harus ditangani dan ditindaklanjuti. Namun beberapa di antaranya sudah selesai. Hal ini disampaikan Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/9/2023). 
 
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, dari temuan yang sudah didapat Satgas TPPU, terdapat 15 pegawai Kemenkeu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Delapan di antaranya telah dijatuhi sanksi disiplin. 
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

