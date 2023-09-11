...

Tukang Tambal Ban Menangis saat Dimasukkan ke Sel Tahanan

Nur Syafei, Jurnalis · Senin 11 September 2023 11:55 WIB
Seorang tukang tambal ban di Surabaya diamankan kepolisian karena melakukan perampasan motor. Dalam rekaman CCTV, pelaku bersama 2 tersangka lainnya terlihat membawa motor hasil perampasan.
 
pelaku mengaku, motor hasil curian tersebut dijual ke Madura dengan harga 3 sampai 5 juta per unit. Ironisnya, meski telah melakukan tindak kejahatan, pelaku menangis saat akan di masukan sel tahanan karena teringat anaknya.
 
 
Kontributor: Nur Syafei
Produser: Kristo Suryokusumo

Berita Terkait

