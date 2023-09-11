Seorang tukang tambal ban di Surabaya diamankan kepolisian karena melakukan perampasan motor. Dalam rekaman CCTV, pelaku bersama 2 tersangka lainnya terlihat membawa motor hasil perampasan.

pelaku mengaku, motor hasil curian tersebut dijual ke Madura dengan harga 3 sampai 5 juta per unit. Ironisnya, meski telah melakukan tindak kejahatan, pelaku menangis saat akan di masukan sel tahanan karena teringat anaknya.

Kontributor: Nur Syafei Produser: Kristo Suryokusumo

