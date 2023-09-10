Ratusan warga Jakarta memenuhi Jalan MH. Thamrin di sekitaran Bundaran HI, Minggu (10/9). Menurut pantauan, pukul 09.00 WIB banyak warga sudah berdatangan.

Sejumlah warga mengajak anak dan sanak keluarga untuk berolahraga. Selain itu, sebanyak empat kuda milik Polri juga tampak berpatroli.

Hal tersebut menarik perhatian sejumlah warga yang melintas. Sementara, lalin sekitara Bundaran HI masih ditutup hingga pukul 10.00 WIB.

Reporter: Widya Michella

Produser: Akira Aulia W

