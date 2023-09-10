...

Begini Suasana Ramainya Car Free Day di Bundaran HI Jakpus

Widya Michella, Jurnalis · Minggu 10 September 2023 12:41 WIB
Ratusan warga Jakarta memenuhi Jalan MH. Thamrin di sekitaran Bundaran HI, Minggu (10/9). Menurut pantauan, pukul 09.00 WIB banyak warga sudah berdatangan. 
 
Sejumlah warga mengajak anak dan sanak keluarga untuk berolahraga. Selain itu, sebanyak empat kuda milik Polri juga tampak berpatroli. 
 
Hal tersebut menarik perhatian sejumlah warga yang melintas. Sementara, lalin sekitara Bundaran HI masih ditutup hingga pukul 10.00 WIB.
 
Reporter: Widya Michella 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

