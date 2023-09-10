Beginilah video yang merekam seorang bocah dengan kondisi leher terluka. Diketahui, bocah itu terkena sabetan sajam dari kawanan geng motor. Lokasi terjadi di Parongpong, Cimahi, Bandung Barat.

Motifnya, kawanan geng motor ini sengaja mencari musuh secara random. Polisi berhasil menangkap dua pelaku dengan barang bukti berupa golok.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News