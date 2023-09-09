Presiden Joko Widodo serta rombongan tiba di New Delhi, India pada Jumat(8/9/2023) malam, usai menempuh penerbangan sekitar 6 jam. Jokowi dan Iriana disambut Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi.

Tarian tradisional Bihu menambah kemeriahan penyambutan. Di New Delhi, Jokowi akan menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Jokowi juga diagendakan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

