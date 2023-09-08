Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan kebijakan pengujian emisi kendaraan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Saat menyambangi lokasi uji emisi di Auto Bless Motor, Jalan Letjen Suprapto, Sumur Batu, Jakarta Barat. Sejumlah kendaraan tampak antri untuk melakukan uji emisi guna merespons aturan tersebut.

Untuk pemilik sepeda motor yang melakukan pengujian. Sebaiknya memperhatikan beberapa bagian yang menjadi indikasi tidak lulus uji emisi.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

