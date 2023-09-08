...

Kenali Penyebab Motor Tidak Lulus Uji Emisi, Bagian Ini Bisa Jadi Indikasi

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 13:30 WIB
A A A
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan kebijakan pengujian emisi kendaraan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.
 
Saat menyambangi lokasi uji emisi di Auto Bless Motor, Jalan Letjen Suprapto, Sumur Batu, Jakarta Barat. Sejumlah kendaraan tampak antri untuk melakukan uji emisi guna merespons aturan tersebut.
 
Untuk pemilik sepeda motor yang melakukan pengujian. Sebaiknya memperhatikan beberapa bagian yang menjadi indikasi tidak lulus uji emisi.
 
Produser : Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini