...

Korut Luncurkan Kapal Selam Nuklir yang berpatroli di Semenanjung Korea-Jepang

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 18:45 WIB
A A A
Korea Utara mengatakan telah meluncurkan "kapal selam serangan nuklir taktis" operasional pertamanya. Korut menugaskan kapal tersebut ke armada yang berpatroli di perairan antara semenanjung Korea dan Jepang.
 
Kapal Selam No.841  dinamai Pahlawan Kim Kun Ok  seorang tokoh sejarah Korea Utara. Menurut pemimpin Kim Jong Un Rabu 6/9/2023, Kapal selam ini akan jadi salah satu alat ofensif bawah air angkatan laut Korea Utara.
 
Ratusan orang menghadiri acara peluncuran di Galangan Kapal Pongdae, seperti yang ditayangkan televisi pemerintah KRT.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini