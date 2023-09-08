Korea Utara mengatakan telah meluncurkan "kapal selam serangan nuklir taktis" operasional pertamanya. Korut menugaskan kapal tersebut ke armada yang berpatroli di perairan antara semenanjung Korea dan Jepang.

Kapal Selam No.841 dinamai Pahlawan Kim Kun Ok seorang tokoh sejarah Korea Utara. Menurut pemimpin Kim Jong Un Rabu 6/9/2023, Kapal selam ini akan jadi salah satu alat ofensif bawah air angkatan laut Korea Utara.

Ratusan orang menghadiri acara peluncuran di Galangan Kapal Pongdae, seperti yang ditayangkan televisi pemerintah KRT.

(rns)

