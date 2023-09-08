Pemprov Jabar memberikan kabar soal Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Peresmian KCJB akan kembali diundur karena belum siap beroperasi.

Pemprov Jabar juga belum bisa memastikan kapan peresmian dilakukan. Saat ini, Jumat (8/9) KCJB masih terus menjalani uji coba. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebut KCJB diresmikan hari ini.

Kontributor: Ervan David

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

