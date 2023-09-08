...

Kebakaran TPA Sampah Pemalang Tak Kunjung Padam, Warga Keluhkan Sesak Napas

Suryono Sukarno, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 11:00 WIB
Kebakaran TPA sampah di Desa Pegongsoran, Pemalang, hampir sepekan belum padam. Asap mengepung desa ini membuat jarak pandang terbatas. Kondisi ini membuat warga mengalami sesak napas, batuk dan mata pedih.
 
Upaya pemadaman api dari petugas gabungan belum membuahkan hasil. Sebagian warga ada yang terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya.
 
Sebagian besar masih bertahan di rumah sendiri, karena tidak ada tempat pengungsian. Warga berharap agar pemerintah bisa segera memadamkan api.
 
Reporter : Suryono Sukarno
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

