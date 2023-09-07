Para siswa di sebuah sekolah menengah di Argentina membuat mural besar bintang sepak bola Lionel Messi.

Karya seni tersebut dibuat dengan menggunakan ribuan tutup botol plastik daur ulang. Mural itu menampilkan wajah Messi sambil mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Lalu, dihiasi tulisan ucapan terima kasih kepada kapten Timnas Argentina itu.

Gambar Messi tersebut memenuhi lantai halaman sekolah di lingkungan Grand Bourg, Buenos Aires.

