Selebgram Fujianti Utami Putri kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Barat hari ini, Kamis (7/9/2023). Kedatangan Fuji dan kuasa hukumnya guna melengkapi bukti untuk melaporkan mantan manajernya.

Sebelumnya, Fuji dan Sandy Arifin datangi ke Polres Jakarta Barat untuk mengkonsultasikan laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh mantan manajernya pada 5 September lalu.

Reporter : Nurul Amanah

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

