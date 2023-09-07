...

Presiden Jokowi Sebut ASEAN akan Lanjutkan Upaya Indonesia Atasi Konflik Myanmar

Riana Rizkia, Jurnalis · Kamis 07 September 2023 21:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ASEAN akan melanjutkan upaya Indonesia dalam membantu konflik Myanmar. Terlebih, kata Jokowi, Indonesia telah menyampaikan 5 langkah untuk atasi konflik ttersebut.
 
Salah satu langkah ASEAN adalah dengan membentuk Mekanisme Troika yang terdiri dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi 5 Poin Konsensus terkait konflik Myanmar. 

