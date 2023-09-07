Viral video dugaaan pelaku pembakaran Savana Gunung Bromo di medsos. Dalam postingannya, penggugah menceritakan kronologi terjadinya kebakaran. Awalnya mereka melakukan pengambilan gambar untuk pre-wedding
Tiba-tiba asap yang digunakan sebagai instrumen mengeluarkan percikan api. Alhasil, percikan api tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran. Kini enam orang diduga pelaku masih dimintai keterangan
Kontributor: Hana Purwadi
Produser: Akira Aulia W
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow