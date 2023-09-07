PN Jaksel menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora, Kamis (7/9).
Sidang ini beragendakan pembacaan vonis terhadap Shane Lukas.Hakim memutuskan Shane harus menjalani hukuman selama 5 tahun penjara. Shane terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Selain itu, Shane dituntut membayar restitusi sebanyak Rp 120 miliar.
Reporter: Ari Sandita
Produser: Akira Aulia W
(rns)
