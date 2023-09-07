Video Rocky Gerung digeruduk wanita cantik viral di medsos, Kamis (7/9). Wanita itu mengenakan kaus 'Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung'. Aksi penggerudukan diduga terjadi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta.
Rocky Gerung sebelumnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Kasusnya dugaan ujaran penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: B. Lilia Nova
