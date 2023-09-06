Sergio Ramos memilih pulang kampung kembali membela klub masa kecilnya Sevilla. Mantan kapten Real Madrid itu memiliki alasan tersendiri untuk melanjutkan karier di kampung halaman ketimbang menerima tawaran dari Arab Saudi dan MLS.

Bek 37 tahun itu mengambil keputusan berdasarkan dorongan kata hati dan menyebut dirinya bukan orang yang gampang didorong oleh faktor uang. Ia juga menceritakan banyak hal terkait kepindahannya ke Sevilla yang salah satunya adalah menebus hutangnya pada sang kakek yang telah membuatnya sebagai seorang fans Sevilla dari kecil.

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

