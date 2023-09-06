...

Gabung Latihan Timnas Argentina, Lionel Messi Siap Tempur Lawan Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 06 September 2023 15:40 WIB
A A A
Lionel Messi mengikuti sesi latihan Timnas Argentina jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Ekuador. Ini merupakan pertandingan internasional pertama La Pulga sejak bergabung dengan klub MLS, Inter Miami.
 
Messi siap memimpin  La Albiceleste dalam pertandingan pembuka tersebut. Laga Argentina melawan Ekuador akan digelar  di Stadion Monumental Antonio Vespucio Liberti, pada hari Jumat (08/09/2023)
 
Lima hari kemudian, Messi dan kolega kembali bertanding melawan Bolivia.
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini