Lionel Messi mengikuti sesi latihan Timnas Argentina jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Ekuador. Ini merupakan pertandingan internasional pertama La Pulga sejak bergabung dengan klub MLS, Inter Miami.

Messi siap memimpin La Albiceleste dalam pertandingan pembuka tersebut. Laga Argentina melawan Ekuador akan digelar di Stadion Monumental Antonio Vespucio Liberti, pada hari Jumat (08/09/2023)

Lima hari kemudian, Messi dan kolega kembali bertanding melawan Bolivia.

