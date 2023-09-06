...

Senyum Merekah Mason Greenwood Saat Dikenalkan Getafe, Disambut Meriah Suporter

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 06 September 2023 14:22 WIB
Mason Greenwood tersenyum bahagia saat resmi diperkenalkan Getafe di depan para fans. Ia disambut dengan penuh sukacita oleh 5000 fansyang memadati stadion Coliseum Alfonso Perez.
 
Pemain yang tersingkir dari Manchester United usai tersandung kasus KDRT ini tampak begitu menikmati saat berfoto bersama para fans.
 
Greenwood diperkenalkan bersama rekrutan anyar Getafe lain yaitu Diego Rico dan Oscar Rodriguez.
 
Produser: Andika Gesta
