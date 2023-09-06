Api karhutla nyaris membakar gedung sekolah SMPN 11 Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Asap dari kebakaran sempat memenuhi lingkungan sekolah, hingga mengganggu proses belajar dan mengajar.

Pihak sekolah pun memulangkan siswa lebih awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan data BMKG Kabupaten Kotawaringin Timur jumlah titik panas per tanggal 6 September mencapai hampir 12 hotspot.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News