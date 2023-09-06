Begal sadis menabrak polisi saat akan ditangkap, Rabu (6/9). Peristiwa terjadi di Palembang, Sumsel saat polisi mengejar pelaku.

Akibat ditabrak dengan motor, Aipda Ilyas terluka pada kaki. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas.

Pelaku sebelumnya membegal emak-emak penjual tahu dengan celurit. Pembegalan terjadi di Sukamaju, Simpang BLK Sako.

Kontributor: Firdaus

Produser: B. Lilia Nova

