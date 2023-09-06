Begal sadis menabrak polisi saat akan ditangkap, Rabu (6/9). Peristiwa terjadi di Palembang, Sumsel saat polisi mengejar pelaku.
Akibat ditabrak dengan motor, Aipda Ilyas terluka pada kaki. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas.
Pelaku sebelumnya membegal emak-emak penjual tahu dengan celurit. Pembegalan terjadi di Sukamaju, Simpang BLK Sako.
Kontributor: Firdaus
Produser: B. Lilia Nova
