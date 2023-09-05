Gianluigi Buffon mendapat peran baru di timnas Italia. Buffon resmi menjadi staf pelatih yang akan membantu tugas pelatih baru, Luciano Spaletti. Ia berharap kehadirannya bisa memberi semangat baru untuk Gli Azzurri.

Timnas Italia tengah mempersiapkan diri jelang lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 menghadapi Makedonia Utara (10/9) dan Ukraina (13/9).

Produser: Andika Gesta

