Dapat Peran Baru di Timnas Italia, Gianluigi Buffon Ingin Hadirkan Semangat Baru?

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 18:45 WIB
Gianluigi Buffon mendapat peran baru di timnas Italia. Buffon resmi menjadi staf pelatih yang akan membantu tugas pelatih baru, Luciano Spaletti. Ia berharap kehadirannya bisa memberi semangat baru untuk Gli Azzurri.
 
Timnas Italia tengah mempersiapkan diri jelang lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 menghadapi Makedonia Utara (10/9) dan Ukraina (13/9).
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

