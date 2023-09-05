...

Dituduh Lakukan KDRT kepada Mantan Kekasih, Antony Dicoret dari Timnas Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 17:45 WIB
Antony Santos dicoret dari skuad Timnas Brasil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencoretan Antony disebabkan menyusul tuduhan KDRT dan ancaman pembunuhan kepada mantan kekasihnya. Pemain berusia 23 tahun itu sedang dalam penyelidikan.
 
Pelatih Brasil Fernando Diniz telah memanggil penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, untuk menggantikan Antony. 
 
Brasil akan menjamu Bolivia pada hari Jumat dan mengunjungi Peru empat hari kemudian pada laga kualifikasi Piala Dunia.
 
Produser : Febry Rachadi
