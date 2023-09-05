Antony Santos dicoret dari skuad Timnas Brasil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencoretan Antony disebabkan menyusul tuduhan KDRT dan ancaman pembunuhan kepada mantan kekasihnya. Pemain berusia 23 tahun itu sedang dalam penyelidikan.

Pelatih Brasil Fernando Diniz telah memanggil penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, untuk menggantikan Antony.

Brasil akan menjamu Bolivia pada hari Jumat dan mengunjungi Peru empat hari kemudian pada laga kualifikasi Piala Dunia.

------------

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News