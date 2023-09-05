...

Timnas Indonesia Langsung Gelar Latihan Perdana di Surabaya Jelang Hadapi Turkmenistan

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 14:00 WIB
Surabaya - Timnas Indonesia menggelar latihan perdana setibanya di Kota Surabaya jelang laga FIFA Matchday lawan Turkmenistan.
 
Sebanyak 19 pemain sudah mengikuti latihan yang berlangsung di lapangan Thor, Kota Surabaya.  Beberapa pemain belum berlatih karena sedang pemulihan cedera dan sebagian lagi belum tiba di tanah air.
 
Shin Tae-yong memastikan pemain naturalisasi Shayne Pattynama absen di FIFA Matchday September ini karena mengalami cedera selepas membela klubnya.
 
Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Turkmenistan di Gelora Bung Tomo,
pada Jumat 8 September mendatang.
 
 
Kontributor: Sony Hermawan
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

